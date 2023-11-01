شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تنتقد عجز مجلس الأمن عن إيقاف الحرب على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقدت الأردن عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار يطلب بوقف الحرب على غزة تنفيذًا لمسؤولياته.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس الثلاثاء.

وبحث الجانبان خلال الاتصال، العدوان الإسرائيلي على مخيم جباليا، وأكد الوزير الأردني ضرورة اتخاذ موقف واضح ضد هذا العدوان الذي يمثل جريمة حرب إسرائيلية جديدة.

المملكة تدين جريمة جباليا

وأدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاستهداف اللا إنساني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، والذي تسبب في استشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين الأبرياء.

وعبرت المملكة عن شجبها ورفضها التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من استهداف متكرر المواقع مكتظة بالمدنيين، ومواصلتها انتهاك القوانين الدولية، والقانون الدولي الإنساني، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن الضغط على حكومة الاحتلال للقبول بالوقف الفوري لإطلاق النار والهدنة الإنسانية، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر الحاليّ، الذي جاء بإجماع دولي واسع.