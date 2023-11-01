شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية فجر اليوم الأربعاء، انقطاع كامل لكل خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب، أن الانقطاع نجم عن تعرض المسارات الدولية، والتي جرى إعادة وصلها سابقًا، للفصل مرة أخرى.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي شامل، أسفر عن استشهاد نحو 8500 شهيد وإصابة أكثر من 21 ألفًا في حصيلة غير نهائية.

بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية والمنازل والمباني والمنشآت، وقطع الكهرباء والمياه والوقود، في ظل قصف متواصل من طيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية.

توثيق جرائم الاحتلال

وثقت وزارة الأشغال الفلسطينية تدمير قوات الاحتلال خلال قصفها الجوي والبري على قطاع غزة نحو 35 ألف منزل منذ بدء العدوان على القطاع والمستمر لليوم الخامس والعشرين على التوالي.

وأشارت إلى أن نحو 200 ألف منزل لحق به دمار جزئي، يضاف لذلك تدمير البنية التحتية في محافظتي غزة والشمال بشكل شبه كلي، ما نتج عنه آثار خطيرة على أهالي القطاع تحتاج لسنوات طويلة لإعادة إعمارها.