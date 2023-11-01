شكرا لقرائتكم خبر عن الضفة الغربية.. قوات الاحتلال تعيد اقتحام مدينة جنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، للمرة الثانية في غضون ساعات قليلة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت المدينة من عدة محاور، من شوارع جنين - الناصرة، وجنين - نابلس، وشارع حيفا، ووصلت إلى محيط مخيم جنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

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وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الفلسطينيين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص في محيط دوار السينما، ونقل إلى المستشفى.

تحليق مروحيات الاحتلال

وأضافت الوكالة، أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على عدة بنايات في المدينة وعند أطراف المخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المروحية "الأباتشي" والمسيرات في سماء المدينة.

فيما انقطع التيار الكهربائي عن مخيم جنين وحي الجابريات وأحياء واسعة في المدينة، بعد تدمير الاحتلال محولات الكهرباء.