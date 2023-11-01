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بسبب جرائم غزة.. استقالة مدير مفوضية حقوق الإنسان

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اليوم - وفا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان كريغ مخيبر استقالته من منصبه، احتجاجًا على تعاطي الهيئات الأممية مع الوضع في قطاع غزة.

وشدد مخيبر على ضرورة تحمل المنظمة الأممية لمسؤولياتها، وقال: "نشهد، مرة أخرى، إبادة جماعية تتكشف أمام أعيننا، ويبدو أن المنظمة التي نخدمها عاجزة عن وقفها، ما يحدث بغزة حالة إبادة جماعية".

عقود الإفلات من العقاب

وقال مخيبر عبر حسابه على تطبيق "إكس"، إن الإبادة الجماعية التي نشهدها في فلسطين هي نتاج عقود من الإفلات من العقاب الإسرائيلي الذي قدمتها الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى، وعقود من تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم من ​​قبل وسائل الإعلام الغربية.

وأضاف: يجب أن ينتهي ذلك الآن، وأن نتحدث عن حقوق الإنسان.

وكان مخيبر قد كتب أيضًا منذ عدة أيام: تعمل وسائل الإعلام الغربية على تجريد مجموعة من الأفراد، وتنتهك قانون حقوق الإنسان من خلال دعاية للحرب والدعوة إلى الكراهية القومية، ما يُعد تحريضًا على العنف.

وتابع: بعد هذا الإبادة الجماعية يجب أن يكون هناك محاسبة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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