شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: الصمت الدولي يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن عدم محاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم ومجازرهم بحق الشعب الفلسطيني هو الذي يشجعهم على ارتكاب مزيد من هذه الجرائم، وحملت المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته مسؤولية هذه المجازر في ظل هذا الصمت والعجز.

ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حقيقي تجاه وقف العدوان والمجازر الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وآخرها المجزرة التي ارتكبت في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأوقعت مئات الشهداء والجرحى.

صمود الشعب الفلسطيني

وشددت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، على أن كل هذه الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني لن تجعله يركع أو يستسلم أو يرفع الراية البيضاء، بل ستزيده تمسكًا بحقوقه المشروعة، وإصرارًا على دحر هذا الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

ودعت الرئاسة جماهير الشعب الفلسطيني إلى الوحدة ورص الصفوف ونبذ الفتنة، لمجابهة هذه التحديات المصيرية التي تعصف بقضيته، كما دعت أحرار العالم إلى اعلاء صوتهم لوقف هذه المجازر التي ترتكب على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وطالبت بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين فورًا.

إفشال مخططات الاحتلال

ووجهت الرئاسة الفلسطينية التحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، الذين يتصدون بصدورهم العارية لآلة البطش والقتل الاسرائيلية، وتحديدًا في قطاع غزة، الذين رفضوا التهجير وصمدوا وثبتوا إفشالًا لمشروع تصفية القضية الفلسطينية.