شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يستنكر المجزرة الإسرائيلية في جباليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استنكر البرلمان العربي المجزرة البشعة التي قامت بها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بحق الفلسطينيين في مخيم جباليا شمال شرق قطاع غزة، التي أسفرت عن سقوط أكثر من 400 شهيد وجريح، أغلبهم من الأطفال والنساء.

وأكد في بيان له اليوم، أن استهداف المدنيين الآمنين في منازلهم وفي المستشفيات، جرائم وحشية وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، ويجب وقفها على الفور.

المجتمع الدولي

وأشار إلى أن عدم معاقبة إسرائيل على مجازرها بحق الشعب الفلسطيني يشجعها على الاستمرار في ارتكابها.

ودعا البرلمان العربي إلى الوقف الفوري للتصعيد في قطاع غزة، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين العُزل، وتوفير الحماية الدولية لهم.