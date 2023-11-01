شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار بوليفيا قطع العلاقات مع دولة الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار بوليفيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلية،بسبب ارتكابها جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة، وقرار الحكومة البوليفية تعيين سفير غير مقيم لبوليفيا لدى دولة فلسطين.

وأضافت الوزارة، أنه بعد اجتماع الرئيس البوليفي لويس أرسي مع سفير دولة فلسطين لدى بوليفيا محمود العلواني، وبناء على دعوة الرئيس البوليفي، قررت الحكومة البوليفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب عدوانها الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما قررت إرسال معونات إنسانية فورية، بالإضافة إلى تعيين سفير غير مقيم لها لدى فلسطين.

التضامن مع حقوق الفلسطينيين

وقالت الوزارة إن هذا القرار المتقدم يعكس حقيقة هذا الموقف الثوري البوليفي المتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني، والرافض لرؤية هذه المجازر التي ترتكب بحقه.

وأعربت الوزارة، باسم دولة فلسطين، عن شكرها لهذا القرار الصادر عن الرئيس البوليفي مباشرة والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني، آملة أن يكون هذا القرار سابقة وقدوة لقرارات شبيهة تتخذها حكومات صديقة عقابًا لإسرائيل على الإبادة الجماعية التي تقوم بها بحق الشعب الفلسطيني.