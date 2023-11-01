الخليج اليوم .. السعودية: وقف العمليات العسكرية في غزة أولوية ملحة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أدانت وزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات استهداف قوات الجيش الإسرائيلي لمخيم جباليا في قطاع غزة والذي تسبب في وفاة وإصابة عدداً كبيراً من المدنيين الأبرياء، ووصفته بـ"اللاإنساني"، وأكدت أن وقف العمليات العسكرية في القطاع أولوية ملحة.

وقالت في بيان نشرته عبر حسابها في "إكس"، "تعبر المملكة عن شجبها ورفضها التام لما تقوم به قوات الإحتلال الإسرائيلي من استهداف متكرر لمواقع مكتظة بالمدنيين، ومواصلتها انتهاك القوانين الدولية، والقانون الدولي الإنساني، وذلك في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن الضغط على حكومة الإحتلال للقبول بالوقف الفوري لإطلاق النار، والهدنة الإنسانية وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضي بتاريخ 27 أكتوبر 2023 والذي جاء بإجماع دولي واسع".

كما تابع البيان "تؤكد المملكة أن الأوضاع الإنسانية الخطيرة الناجمة عن التصعيد المستمر لا يمكن تبريرها مطلقاً، وأن حقن الدماء وحماية المدنيين ووقف العمليات العسكرية هي أولويات ملحة لا يمكن قبول أي تسويف أو تعطيل لها، وعدم الالتزام بها سيفضي حتماً إلى كارثة إنسانية يتحمل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي".

وكانت وزارة الداخلية في غزة قالت إن العدد الأولي لضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا يقدر بنحو 400 قتيل وجريح معظمهم من النساء والأطفال، ولا تزال مئات الجثث والأحياء تحت الأنقاض.

فيما أفاد التلفزيون الفلسطيني بمقتل نحو 100 في القصف بينما أصيب عشرات آخرون.