شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: جريمة مخيم جباليا تزيد الأزمة الراهنة تعقيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت مصر أن الاستهداف الإسرائيلي غير الانساني الذي طال مربعًا سكنيًا في مخيم جباليا شمال شرق قطاع غزة، وأسفر عن سقوط ما يزيد على 400 مدني ما بين شهيد وجريح، يزيد من الأزمة الراهنة تعقيدًا وينذر بعواقب وخيمة.

وعدّت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الاستهداف انتهاكًا إسرائيليًا صارخًا جديدًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

جريمة استهداف المدنيين

وحذرت الخارجية المصرية من مغبة استمرار تلك الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم، وفي محيط المراكز والمستشفيات الطبية.

ودعت مصر جميع الدول والأطراف الدولية إلى إدانة هذه الاعتداءات بشكل قاطع، والوقف الفوري لها، واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

وشددت على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة.