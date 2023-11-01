شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى يزور إسرائيل الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مات ميلر، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يسافر وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى إسرائيل نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف ميلر، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، "سيسافر الوزير بلينكن إلى إسرائيل الجمعة لعقد اجتماعات مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية، ثم سيتوقف بعد ذلك في المنطقة". وتأتي الزيارة في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلى هجومها على قطاع غزة، بما في ذلك غارة على مخيم للاجئين فى شمال القطاع زعم الجيش الإسرائيلي إنه كان يؤوي أحد قادة "حماس".

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