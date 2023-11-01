شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البوليفي يجدد تضامنه مع الشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدد الرئيس البوليفي لويس آرسي تضامنه وتضامن الشعب البوليفي مع شعب فلسطين، مؤكدًا أنه لا يمكن السكوت والاستمرار في السماح بمعاناة هذا الشعب، خاصة الأطفال الذين لهم الحق بالعيش بأمان وسلام.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر الرئاسة بالعاصمة البوليفية لاباز يوم الثلاثاء، سفير دولة فلسطين محمود العلواني.

وأكد الرئيس آرسي إدانته لجرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة، ودعمه للمبادرات الدولية لتأمين المساعدات الإنسانية تماشيا مع القانون الدولي.

بدوره، أطلع العلواني، الرئيس البوليفي على التطورات الميدانية وعمليات التطهير العرقي لقوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، وسياسة الأرض المحروقة والتدمير الشامل من مبانٍ ومستشفيات ومدارس وأماكن عبادة في غزة، مؤكدًا تمسك الشعب بأرضه والدفاع عن وطنه حتى نيل حريته واستقلاله.

قطع العلاقات الدبلوماسية

أعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلية، متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.

وقالت ماريا نيلا برادا، وهي وزيرة في إدارة الرئيس لويس آرسي، للصحفيين في لاباز: "نطالب بإنهاء الهجمات على قطاع غزة التي أودت حتى الآن بحياة الآلاف من المدنيين وتسببت في التهجير القسري للفلسطينيين".

وأكد نائب وزير الخارجية البوليفي فريدي ماماني ماتشاكا، أن القرار يمثل "رفضًا وإدانة للهجوم العسكري الإسرائيلي العدواني وغير المتناسب في قطاع غزة ولتهديده للسلم والأمن الدوليين".