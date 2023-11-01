قطر تتوسط في اتفاق بين مصر وحماس وإسرائيل لإخراج الرعايا الأجانب من غزة اليوم

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت الوكالة الغربية نقلا عن مصادر مصرية أن "قطر توسطت في اتفاق بين مصر وحركة "حماس" وإسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة لإجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية والمصابين بجروح خطيرة على أن تكون عمليات الإجلاء عبر معبر رفح الحدودي".

فيما أفادت وكالة فرنسية نقلا عن مصادر مصرية بأن "المجموعة الأولى من الرعايا الأجانب سيغادرون قطاع غزة إلى مصر اليوم".

ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.

وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.