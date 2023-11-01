الكويت تطالب مجلس الأمن بالتحرك فورا لحماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان

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كما جددت مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار والهدنة الإنسانية وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضي بتاريخ 27 أكتوبر 2023.
أمس, 20:40 GMT
وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت الثلاثاء، أن قصفا إسرائيليا أوقع "400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".
وذكر البزم أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بقصف حي سكني كامل في منطقة مخيم جباليا بـ 6 قنابل تزن القنبلة طنا من المتفجرات دمرت حي بلوك 6 بشكل كامل".
وأوضح أن "العدد الأكبر من ضحايا القصف الإسرائيلي بمخيم جباليا هم من الأطفال والنساء"، منوهًا بأن "الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في ظل توسيع العدوان البري على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة".
أمس, 17:00 GMT
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت، أن مقاتلات إسرائيلية قصفت مخيم جباليا في قطاع غزة،، زاعما أنها كانت تستهدف "قائدا كبيرا جدا" في حماس.
وقال هيشت في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، عندما سئل عن الوفيات بين المدنيين في مخيم اللاجئين: "هذه هي مأساة الحرب".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
20 أكتوبر, 07:07 GMT
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.