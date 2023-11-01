شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الفلسطينى: الوضع فى قطاع غزة حرج وصعب للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الطاقة الفلسطينى ظافر ملحم، إن الوضع في قطاع غزة صعب وحرج للغاية، مؤكدا أن إسرائيل تسعى لتفريغ الوجود الفلسطينى .

وقال وزير الطاقة الفلسطيني - في مداخلة هاتفية مع قناة (النيل) الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن "موضوع الوقود أصبح موضوعا تستخدمه إسرائيل كورقة للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين ولتفريغ المستشفيات المتواجدة في قطاع غزة وتحضيرهم إلى مستشفيات في منطقة الجنوب والوسط " . وأضاف: "نحن توجهنا إلى جميع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل بإرسال كميات من الوقود اللازم لتشغيل المرافق الحيوية ي فلسطين وقطاع غزة"، مؤكدا أن "طواقم المنقذين والدفاع المدني تعاني من ظروف صعبة للغاية " .

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