متحدث الهلال الفلسطيني لـ"الخليج 365": بدء إجلاء 80 جريحا من غزة لمصر... صور وفيديو

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وأكد انقطاع الاتصالات مع طواقم الهلال الأحمر في قطاع غزة بشكل كامل منذ بداية الساعة الرابع فجر اليوم، ما أدى إلى غياب تحديث المعلومات بشأن الأوضاع الجارية في القطاع، لكنه أشار إلى الارتفاع المستمر في حصيلة القتلى والمصابين، مع استمرار العدوان.
وأوضح أن الوضع الإنساني في القطاع يزداد سوءًا بسبب زيادة أعداد النازحين والذين تضررت منازلهم وقصفت بشكل كامل، إضافة إلى عمل المستشفيات بـ 3 أضعاف طاقتها التشغيلية، مع نقص المواد الطبية، والإنهاك والتعب الذي أصاب الطواقم والكوادر الطبية التي تعمل على مدار 26 يومًا.
ورصدت وسائل إعلام محلية مصرية، بدء مرور سيارات الإسعاف من مصر لغزة لنقل عدد من الجرحى عبر معبر رفح البري.
وذكرت الوكالة الغربية نقلا عن مصادر مصرية أن "قطر توسطت في اتفاق بين مصر وحركة "حماس" وإسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة لإجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية والمصابين بجروح خطيرة على أن تكون عمليات الإجلاء عبر معبر رفح الحدودي".
فيما أفادت وكالة فرنسية نقلا عن مصادر مصرية بأن "المجموعة الأولى من الرعايا الأجانب سيغادرون قطاع غزة إلى مصر اليوم".