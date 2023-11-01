شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة جديدة.. عشرات الشهداء في قصف للاحتلال على مخيم جباليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف عنيف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في مخيم جباليا بقطاع غزة، وهي المجزرة الثانية التي يرتكبها الاحتلال في المخيم خلال أقل من 24 ساعة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الحصيلة الأولية لقصف الاحتلال في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا، تقدر بالعشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء، وسط تخوف من ارتقاء المزيد، كون المخيم يكتظ بمئات النازحين.

أخبار متعلقة "التعاون الخليجي" يدين الاستهداف الإسرائيلي لمخيم جباليا في قطاع غزة مقتل 9 من جنود الاحتلال في عملية غزة البرية

وارتكب الاحتلال يوم أمس مجزرة بشعة في مخيم جباليا، بعد استهداف مربع سكني بالكامل، أسفر عن استشهاد واصابة المئات من الأبرياء.

كارثة صحية غير مسبوقة

وأفادت مصادر طبية في غزة، عن بدء العد التنازلي لتوقف المولدات الرئيسية في مستشفيي الشفاء والإندونيسي، بسبب قرب نفاد الوقود، ما ينذر بكارثة صحية غير مسبوقة، خاصة بعد إغلاق 15 من أصل 35 مستشفى، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية، بسبب القصف الإسرائيلي.

بينما أوقفت 6 مستشفيات عملياتها؛ بسبب نقص الوقود الحاد، كما تعاني مراكز الخدمة الصحية من نقص وحدات الدم.