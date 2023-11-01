شكرا لقرائتكم خبر عن وزير ماليزى سابق يبيع هدية ثمينة فى مزاد علنى لدعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام ماليزية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الشؤون الدينية الماليزي السابق، ذو الكفل محمد البكري، باع في المزاد العلني هدية خليجية، بهدف المساهمة في جهود البلاد لدعم فلسطين، من خلال التبرعات المالية.

وذكرت صحيفة "ستار"، أن البكري، قال عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إنه قرر بيع ساعة "رولكس" في المزاد العلني بسعر يبدأ من 40 ألف رينغيت (8300 دولار)، وأن عائدات المزاد "سيتم التبرع بها بالكامل لصالح الشعب الفلسطيني، الذي يعاني"، بحسب الصحيفة.

وأوضح الوزير السابق، أن "المزاد انتهى بعرض أقصى قدره 135 ألف رينغيت (28 ألف دولار)". وشكر البكري "مقدمي العطاءات"، راجيا "أن ينال أصحاب النوايا الطيبة المكافأة التي يستحقونها".