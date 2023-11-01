شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: خروج المستشفى الوحيد لعلاج السرطان فى غزة عن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مى الكيلة، اليوم الأربعاء، توقف مُستشفى الصداقة التركى فى قطاع غزة عن العمل، جراء قصفه من قبل قوات الاحتلال أمس وأول أمس، ونفاد الوقود فيه بشكل كامل، وهو المستشفى الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان فى قطاع غزة، وبذلك يصبح عدد المشافى المتوقفة عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود 16 مستشفى من أصل 35.

وذكرت الوزيرة - في بيان صحفي - أن حياة 70 مريضًا بالسرطان داخل المستشفى مهددة بشكل خطير، حيث يبلغ عدد مرضى السرطان في قطاع غزة نحو 2000 مريض، يعيشون في ظروف صحية كارثية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع ونزوح عدد كبير. وأضافت الوزيرة أن مُجمع الشفاء الطبي سيتوقف عن العمل خلال أقل من 24 ساعة جراء نفاد الوقود، حيث يعمل المستشفى حالياً بأقسام الطوارئ والجراحة والكلى والعناية المكثفة وحاضنات الأطفال فقط، وأنه يعمل بسعة تفوق أضعاف طاقته الاستيعابية وبكادر لا يغطي 30% من الاحتياج اللازم. وجددت الوزيرة مناشدات عاجلة بوقف العدوان الإسرائيلي والسماح بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذلك السماح بإدخال الفرق الطبية المتطوعة وإخراج الجرحى للعلاج.

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