شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يناشد مواطنيه عدم السفر إلى لبنان خلال الفترة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، المواطنين الأردنيين بتجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية، خلال هذه الفترة، إلا للضرورة القصوى، وذلك حرصا على سلامة المواطنين الأردنيين فى الخارج، ونظراً للظروف الاستثنائية التى تشهدها المنطقة بشكل عام.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأربعاء، على أن هذه الدعوة تأتي استناداً إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان، مؤكداً حرص الوزارة على سلامة الجميع، وعلى ضرورة قيام المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان بالتسجيل فوراً على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت، والاتصال لطلب المساعدة .

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