خبراء يوضحون لـ"الخليج 365" كيف تتحرك الجنائية الدولية لمعاقبة إسرائيل

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وأضاف أنه "بعد كلمة المدعي العام للمحكمة الجنائية حول ضرورة توسيع التحقيق في الجرائم ضد المدنيين، لذلك منذ اللحظة الأولى بدأنا توثيق الجرائم وخاصة ما حدث بشأن قصف المستشفى المعمداني في غزة".
وأكد بكر أنه "سوف يتم تقديم هذا التوثيق للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من أجل بدء التحقيقات فورا وعدم تأجيلها، بما أن فلسطين دولة طرف في نظام روما بالمحكمة الجنائية الدولية".
وفي السياق ذاته، قال أيمن هلسة، أستاذ القانون الدولي في لقائه مع "راديو الخليج 365"، إنه "تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لتعاقب على جرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية".
وأوضح أن "اختصاص المحكمة ينعقد عندما تقبل الدول المتنازعة بهذا الاختصاص أو أن دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية تطلب التحقيق في الجرائم المحتملة، أو يتم الإحالة من مجلس الأمن بموجب اختصاصاته بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة".
وأشار هلسة إلى أن "ما يحدث في غزة، هو للأسف الشديد تطبيق عملي لكل الجرائم، التي نص عليها النظام الأساسي للأمم المتحدة سواء كانت إبادة جماعية أو جرائم الحرب".
وتابع، قائلا: "يظهر ذلك بشكل واضح ولا يحتاج إلى تحقيق معمق، حيث يرى العالم كله على الشاشات يوميا عدد الشهداء والضحايا، والأفعال التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي لا تتناسب أبدا مع الضرورة العسكرية أو كردة فعل على غارة حماس، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
وشدد هلسة على أن "هناك تعمد إسرائيلي لضرب المدنيين بدور العبادة والمدارس، وحجم الضحايا من المدنيين وخاصة الأطفال، تقريبا نصف أعداد الضحايا، بالإضافة إلى منع دخول المساعدات الذي يؤدي إلى إهلاك المدنيين".
23 أكتوبر, 12:50 GMT
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الماضي، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.