شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 3648 طفلاً.. ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى 8796 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 8796 شخصا بينهم 3648 طفلاً، وإصابة 22219 معظمهم من الأطفال والنساء، في غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

وذكرت الوزارة أن هناك نحو 2000 مفقود تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة في القطاع والتي استهدفها القصف الإسرائيلي.

وأكدت أن 16 مستشفى في القطاع خرجت عن الخدمة وباتت عاجزة عن تقديم العلاج والخدمات الصحية لجرحى العدوان الإسرائيلي؛ نتيجة نفاد الوقود المشغل للمولدات الكهربائية التي اُسْتُخدمت بعد أن قطعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة قبل ثلاثة أسابيع.

كارثة صحية

وحذرت وزارة الصحة من كارثة صحية بعد توقف عدة أقسام علاجية عن العمل.

واستشهد اليوم الأربعاء، عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف عنيف للاحتلال استهدف مربعا سكنيا في مخيم جباليا بقطاع غزة، وهي المجزرة الثانية التي يرتكبها الاحتلال في المخيم خلال أقل من 24 ساعة.