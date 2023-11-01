شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية سلطنة عمان والصين يبحثان الوضع الإنسانى والتطورات فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية العمانى بدر بن حمد البوسعيدى خلال اتصال هاتفى اليوم الأربعاء، مع نظيره الصينى وانغ يى، خطورة استمرار التصعيد العسكرى، والوضع الإنسانى الكارثى والتطورات فى قطاع غزة ومحيطها، واستمرار العمليات العسكرية العدوانية الإسرائيلية بحق المدنيين العُزَّل .

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الاتصال شهد التأكيد على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الشأن تطبيقًا للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى . وشدد الوزيران على عدالة القضية الفلسطينية وضرورة رفع الحصار الإسرائيلي الظالم عن قطاع غزة، وإرساء هدنة إنسانية لتوفير الاحتياجات الإغاثية لسكان القطاع، وأكّدا على تحقيق حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وهو ما أكدت عليه إرادة المجتمع الدولي استنادًا على القانون الدولي.

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