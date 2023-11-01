رئيس الهلال الأحمر في شمال سيناء يكشف لـ"الخليج 365" آخر تطورات دخول المرضى الفلسطينيين إلى رفح

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه "تم إدخال 5 سيارات إسعاف حتى الآن إلى الجانب المصري، فيما تتوالى عملية الدخول للمصابين من غزة إلى مصر".

وأكد أن "عملية دخول المصابين تمضي على قدم وساق، وفي انتظار دخول باقي سيارات الإسعاف التي تحمل الجرحى والمصابين الفلسطينيين من قطاع غزة".

وكان الدكتور أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أكد في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، بدء إجلاء 80 جريحا فلسطينيا من أهالي قطاع غزة عبر معبر رفح، للعلاج في المستشفيات المصرية، معتبرا هذه الخطوة بادرة خير، بعد 26 يوما من العدوان المتواصل والمستمر، بحسب قوله.

وأفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بنجاح الوساطة القطرية بين مصر وإسرائيل وحركة "حماس"، والتي على إثرها سيسمح لحاملي جوازات السفر الأجنبية والمصابين بجروح خطيرة بمغادرة قطاع غزة.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، فإن قطاع غزة يوجد فيه 35 مستشفى، توقف منها 16 مستشفى عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود الخاص بتشغيل مولدات الطاقة الخاصة بها.

ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أدى إلى مقتل ما يقرب من 10 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب، ما تسبب في تحمل المستشفيات عبئا ثقيلا يفوق قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة ويفوق قدرة الأطقم الطبية، التي وصلت إلى حد الإنهاك.