شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون يؤكد على الموقف الرافض للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، على الموقف الثابت لدول المجلس الرافض لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الخطير في قطاع غزة واستهدافها المباشر والمستمر لأرواح الأبرياء، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه أمس، لوفد من البرلمان الأوروبي برئاسة رئيس وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان هانا نيومان، وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وأفاد الأمين العام أنه جرى خلال الاستقبال مناقشة آخر تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والتأكيد على الموقف الخليجي الثابت لدعم كافة الجهود لوقف تصعيد العمليات العسكرية، وضرورة تأمين ممرات للمساعدات الإنسانية والطبية اللازمة، والرفض القاطع لأي دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة بشكل قسري، لما يمثله ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية وللمبادئ الدولية.

وأضاف أن اللقاء بحث العلاقات الخليجية - الأوروبية، وتبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا والمستجدات الدولية ذات الاهتمام المشترك.