شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تعلن بدء عملية إجلاء مواطنيها من قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، بدء عملية إجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، من خلال معبر رفح، بالتنسيق مع السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية، ليتم نقلهم إلى المملكة بأقرب وقت ممكن.

أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير الدكتور سفيان القضاة، أن عملية الإجلاء ستمتد لعدة أيام، حيث سيتم تأمين المواطنين الأردنيين الذين سيخرجون من غزة بواسطة حافلات ليتم نقلهم إلى الأردن بأسرع وقت ممكن.