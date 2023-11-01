شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: معركة التهجير ستكون طويلة وتحتاج للتضامن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى التضامن العربي لإحباط المخططات الشريرة ضد الشعب الفلسطيني والدول العربية.



وكتب أبو الغيط - في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "إكس" اليوم الأربعاء إن معركة ‎التهجير القسري للفلسطينيين يبدو أنها ستكون معركة طويلة وتحتاج إلى تضامن عربي مكثف لإحباط المخططات الشريرة التي تحاك ضد ‎الشعب الفلسطيني والدول العربية.