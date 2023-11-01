شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: معركة التهجير ستكون طويلة وتحتاج للتضامن العربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى التضامن العربي لإحباط المخططات الشريرة ضد الشعب الفلسطيني والدول العربية.
وكتب أبو الغيط - في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "إكس" اليوم الأربعاء إن معركة التهجير القسري للفلسطينيين يبدو أنها ستكون معركة طويلة وتحتاج إلى تضامن عربي مكثف لإحباط المخططات الشريرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني والدول العربية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز