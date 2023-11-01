الصحة المصرية لـ"الخليج 365": قادرون على استيعاب أعداد كبيرة من مصابي غزة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - الخليج 365. وقال عبد الغفار في تصريحات لـ"الخليج 365"، اليوم الأربعاء: "نرحب بأي مساعدات لعلاج الجرحى لكن لن نطلبها.. ومستشفياتنا قادرة على استيعاب الأعداد".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات المصرية عن بدء خروج المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة، إلى مصر عبر معبر رفح البري.

وأكدت أن مصر تستعد لاستقبال نحو العشرات من المصابين من قطاع غزة عبر معبر رفح.

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10من أكتوبر الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.

وأعلنت إسرائيل مساء يوم 27 أكتوبرالماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.

وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوبًا أو التوجه إلى سيناء المصرية.

وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر، منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي، على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت، يوم الجمعة الماضية، قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط 8796 قتيلا وإصابة 22219 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.