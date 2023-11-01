إعلام: قائد عسكري إسرائيلي يؤكد وجود قواته على أطراف مدينة غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن كوهين: "قوات الفرقة موجودة في عمق قطاع غزة على أطراف مدينة غزة".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، يوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي يواصل توسيع عمليته البرية في قطاع غزة.

ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا مكثفا منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10من ذات الشهر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.

وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.