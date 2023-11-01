شكرا لقرائتكم خبر عن رفضًا للعدوان على غزة.. الأردن يستدعي سفيره من دولة الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت الحكومة الأردنية اليوم استدعاء السفير الأردني في دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الأردن فوراً، تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، والتي تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، مما يهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين.

ووجه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الدائرة المعنية في الوزارة بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي غادر الأردن سابقاً.

وقف الكارثة الإنسانية

وأكد الوزير الأردني أن عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف دولة الاحتلال حربها على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها، وإجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء، وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني.

وشدد على أن الأردن ستستمر في العمل من أجل وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وحماية المنطقة من تبعاتها ومن أثرها الكارثي على مستقبل المنطقة وحقها في السلام العادل الشامل على أساس حل الدولتين.