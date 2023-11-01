شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تدعم مصر في تنظيم استقبال مصابي غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت منظمة الصحة العالمية بقرار مصر قبول 81 جريحاً ومريضاً من قطاع غزة لتلقي العلاج.

وأكدت المنظمة في بيان، دعمها لوزارة الصحة والسكان المصرية في التخطيط وإنشاء نظام شامل للفرز والإخلاء الطبي، والتدريب المستمر لموظفي الرعاية الصحية، كما تعمل أيضاً مع جمعية الهلال الأحمر المصري لضمان إتاحة خدمات دعم الصحة النفسية للمرضى والصدمات.

العدوان على غزة

زار خبراء المنظمة العريش ومرافق الإخلاء الطبي، والتقوا الطواقم الطبية ومسعفي سيارات الإسعاف الذين تلقوا تدريباً متقدماً، ويوجد 65 سيارة إسعاف مجهزة بكامل إمكانيات الإنعاش ودعم الحياة، يضم ثلاثة عشر فريقاً من فرق الإسعاف أطباء طوارئ مدربين، بالإضافة إلى مسعفين ذوي تدريب متقدم في دعم الحياة.

وأشارت إلى أن مستشفى العريش هو مستشفى الإحالة الأول، ويضم مرافق الإنعاش والعناية المركزة المجهزة بالكامل، ومجموعة من الفرق الجراحية لإدارة الإصابات الخطيرة والحروق، كما توجد ترتيبات للإحالة إلى مستشفيات الخط الثاني في مصر.

وأضافت أنه لا يزال آلاف الأشخاص في غزة بحاجة للوصول إلى الخدمات الصحية العاجلة والأساسية، وسط نقص في الأدوية والإمدادات وغيرها من المساعدات مثل الوقود والمياه والغذاء، ومن بين الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات، آلاف المدنيين المصابين بجروح خطيرة الكثير منهم من الأطفال، وأكثر من ألف شخص يحتاجون إلى غسيل الكلى للبقاء على قيد الحياة، وأكثر من ألفي مريض بالسرطان، و45 ألف مريض بالقلب، و60 ألف مريض بالسكري، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون هؤلاء المرضى قادرين على الوصول بشكل مستدام إلى الرعاية الصحية داخل غزة، كما يجب حماية المستشفيات والمرافق الصحية من القصف والاستخدام العسكري .