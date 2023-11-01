في ظل الحرب على غزة.. وزير المالية الإسرائيلي: سنعتمد ميزانية جديدة لـ 2024 وعلينا تغيير الأولويات

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن سموتريتش قد عقد مؤتمرا إعلاميا لتوضيح الوضع الاقتصادي لبلاده خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة، موضحا أن ذلك الوضع جيد.

وأكد الوزير الإسرائيلي أن الوضع الاقتصادي في بلاده سيكون صعبا، وأنه يتعين على تل أبيب تغيير الأولويات وأن تصبح أكثر كفاءة خلال فترة الحرب على غزة، مشيرا إلى أنه بحكم منصبه سيتصرف بمسؤولية في الاقتصاد الإسرائيلي.

وأوضح سموتريتش أن تكلفة الحرب الدائرة على قطاع غزة، حتى الآن، وصلت إلى 5 مليارات شيكل (الشيكل = 0.25 دولار أمريكي).

يشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا مكثفا منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10من ذات الشهر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.

وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط 8796 قتيلا وإصابة 22219 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.