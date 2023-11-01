وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب على غزة لن تكون قصيرة أو سهلة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن غالانت، أن الحرب الإسرائيلية لن تكون سهلة أو بسيطة كما لن تكون قصيرة، ملمحا إلى استمرار الحرب على غزة دون توقف.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى بين صفوفه في قطاع غزة، إلى 16 قتيلا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وذكر في بيان له، أنه "سقط 5 جنود إسرائيليين آخرين خلال المواجهات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قبل وقت قليل، ليرتفع العدد إلى 15، خلال 24 ساعة فقط".

ونشر البيان العسكري قائمة بأسماء الجنود الذين سقطوا خلال الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة، حيث أكد ارتفاع هذا العدد إلى 327 جنديا منذ بداية الحرب، في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر الماضي، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.

وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط 8796 قتيلا وإصابة 22219 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.