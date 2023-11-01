حكومة الدبيبة تقر استثناءات في حصول مواطني تركيا ومصر على تأشيرات دخول إلى ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت في بيان وصل "الخليج 365" نسخة منه: "أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة قرارا بإعفاء بعض الفئات من مواطني مصر وتركيا، من شرط الحصول على التأشيرة للدخول إلى الأراضي الليبية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل".

20 ديسمبر 2021, 12:14 GMT

ويشمل هذا الإعفاء الأطفال دون سن 18، والرجال من سن الـ45 فما فوق، والنساء بجميع الفئات العمرية، وفق نص البيان.

وكانت تركيا ومصر قد استثنتا في السنوات الماضية المواطنين الليبيين من الأطفال والنساء والرجال فوق سن الـ 45 عاما من الحصول على تأشيرات الدخول.