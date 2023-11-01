اخبار الخليج

حكومة الدبيبة تقر استثناءات في حصول مواطني تركيا ومصر على تأشيرات دخول إلى ليبيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت في بيان وصل "الخليج 365" نسخة منه: "أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة قرارا بإعفاء بعض الفئات من مواطني مصر وتركيا، من شرط الحصول على التأشيرة للدخول إلى الأراضي الليبية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل".

20 ديسمبر 2021, 12:14 GMT

ويشمل هذا الإعفاء الأطفال دون سن 18، والرجال من سن الـ45 فما فوق، والنساء بجميع الفئات العمرية، وفق نص البيان.

وكانت تركيا ومصر قد استثنتا في السنوات الماضية المواطنين الليبيين من الأطفال والنساء والرجال فوق سن الـ 45 عاما من الحصول على تأشيرات الدخول.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا