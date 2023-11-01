شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ الباكستاني يؤكد دعمه للشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر مجلس الشيوخ الباكستاني اليوم قراراً بالإجماع، عبّر فيه عن دعم باكستان القوي وتضامنها مع الشعب الفلسطيني المضطهد.

وأكد القرار سياسة باكستان الثابتة بشأن دعم حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في تقرير مصيرهم وحقهم في إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وأن تكون القدس عاصمتها.

وأدان القرار بشدة الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية وإرهاب الدولة الذي ترتكبه ضد الأطفال والنساء والرجال في فلسطين.

وأشار إلى أن الكيان الإسرائيلي قد حوّل قطاع غزة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم.

وقف إطلاق النار

كما أدان ازدواجية المعايير التي تنتهجها الأطراف الداعمة لإسرائيل، واعتبارهم شركاء لها في الجرائم بسبب معارضتهم لوقف إطلاق النار الفوري في غزة المحاصرة.

وطالب القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الحصار عن غزة، مشددًا على ضرورة السماح لجميع المنظمات الإنسانية الدولية بالوصول الكامل إلى القطاع ليتسنى توفير الإمدادات الإغاثة والأدوية والغذاء والمياه للفلسطينيين المحاصرين.

كما دعا المجلس إلى إنهاء العدوان والاحتلال الإسرائيلي، وكذلك الإنهاء الفوري لجميع الأنشطة الإسرائيلية التي تهدف إلى تدنيس الأماكن المقدسة للأمة الإسلامية.