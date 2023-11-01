شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حقوق الطفل الأممية تدين تصاعد الانتهاكات الجسيمة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال في غزة كل دقيقة، التي أدت إلى استشهاد 3500.

وأعربت اللجنة في بيان صادر اليوم، عن قلقها إزاء المعاناة العميقة للأطفال، ما يعقبه من آثار على مدى الحياة في صحتهم الجسدية والنفسية، وعلى تمتعهم بجميع حقوقهم.

الأطفال في غزة

أفادت اللجنة أنه رغم الحماية التي ينص عليها القانون الدولي لجميع الاطفال، فقد وردت تقارير مفزعة من الحرب حول انتهاكات خطيرة يحظرها القانون الإنساني، بما في ذلك التشويه والإصابة والتهجير القسري والحرمان من الرعاية الطبية والغذاء والماء، مشيراً إلى أن الدول ملزمة باحترام قواعد القانون الإنساني وفقاً للمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل.

ودعت إلى وضع حد للأضرار المدمرة التي تلحق بحياة الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة بوقف لإطلاق النار، وحماية جميع الأطفال وتقديم الدعم الطبي والنفسي لهم، لبدء المسار الطويل للتعافي والتغلب على عواقب الانتهاكات الجسيمة.