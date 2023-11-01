شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا": 70 شهيدا من موظفي الوكالة منذ بدء العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأوسط (الأونروا) فيليب لازاريني سقوط 70 موظفاً في الأونروا منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع المجتمعات الفلسطينية وموظفي الوكالة لدى زيارته قطاع غزة حالياً.

وأوضح لازاريني أن الأونروا باقية وستواصل العمل لخدمة ودعم لاجئي فلسطين وجميع الفلسطينيين في القطاع، مشيراً إلى أن معظم موظفي الوكالة يعانون كبقية سكان القطاع، ويكافحون بشكل يومي للحصول على الماء والغذاء.

العدوان على غزة

بيّن لازاريني أن موظفي الأونروا، طلبوا منه مواصلة الدعوة إلى توسيع نطاق العملية الإنسانية والاستمرار في إيصال رسالة مفادها "أننا نحتاج، أكثر من أي وقت مضى، إلى هدنة إنسانية كي ننجح في توسيع نطاق المساعدات".