الخليج اليوم .. الاتحاد السعودي يثير الجدل برسالة غريبة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أثار نادي الاتحاد الجدل في الشارع الرياضي السعودي، بعد دقائق من نهاية مباراة الأهلي وأبها مساء أمس الثلاثاء.

وودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، من دور ثمن النهائي، بعد الخسارة أمام أبها، 1-2.

وكتب الاتحاد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بعد خسارة "الراقي" مباشرة: "نام الحين"، دون أي تفاصيل إضافية.

وربط البعض بين هذه التغريدة الاتحادية، والسخرية من الأهلي، الذي ودع منافسات أغلى البطولات، بشكل رسمي، وفي مدينة جدة بالذات.

في الوقت نفسه.. تحتفل جماهير الاتحاد، بتأهل فريقها إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز الكبير على الفيحاء (3-0).

وكان الأهلي، كتب عبر حسابه بمنصة "أكس"، بعد الفوز على الاتحاد، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين: "الفرق.. خلي نايم مبسوط"، لذلك يبدو أن "العميد" استغل فرصته الآن.

يذكر أن أندية الهلال والنصر والاتحاد والشباب والتعاون والفيصلي وأبها والخليج، تأهلت إلى ربع النهائي، في انتظار القرعة المقرر لها غدا الخميس.

المصدر: goal