شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل الفلسطيني: الاحتلال يرتكب في غزة إبادة جماعية وأبشع الجرائم ضد الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن الاحتلال يرتكب في غزة أبشع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية .

وأضاف وزير العدل الفلسطيني في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن تاريخ النضال الفلسطيني واضح من خلال انضمامنا للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح محمد الشلالدة، أن السلطة الفلسطينية توثق الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، موضحا أن المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق فوري شامل بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ولفت وزير العدل الفلسطيني إلى أنه يجب ملاحقة إسرائيل لارتكابها جرائم حـرب طبقا لاتفاقية جنيف وكذلك أسلحة محرمة دوليا في عدوانها على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن إسرائيل تمارس جريمة فصل عنصري ضد سكان قطاع غزة وهي جريمة ضد الإنسانية.