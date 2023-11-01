شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: قصف مخيم "جباليا" يرقى إلى جرائم حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن القصف الإسرائيلي لمخيم "جباليا" للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة "قد يرقى إلى جرائم حرب".



وقالت المفوضية - في منشور على منصة (إكس) - "نظرًا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار بعد الضربات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جديّة من أن هذه هجمات غير متناسبة، يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب".