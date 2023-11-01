شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تُرحب بمواقف تشيلي وكولومبيا الرافضة للإبادة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بالمواقف الثابتة لجمهوريتي تشيلي وكولومبيا الصديقتين في دعم الشعب الفلسطيني، في وجه ما يتعرض له من مجازر وإبادة جماعية في قطاع غزة، بما في ذلك الإجراء الدبلوماسي الأخير الذي اتخذتاه احتجاجًا على هذه الجرائم المستمرة.

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن مواقفهم المبدئية تنسجم مع القانون الدولي، ولا تكافئ المعتدي كما تفعل حكومات أخرى، بل تشكل رادعًا ضروريًا لوقف العدوان والخروقات الجسيمة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والذي يتم انتهاكه بشكل مُمنهج من قبل الاحتلال الاسرائيلي لعقود من الزمن.

وأكدت الوزارة أن المواقف المشرفة لهاتين الدولتين ليست بجديدة فهي تنسجم مع قيم ومبادئ شعبيهما والتي اعتاد الفلسطينيون عليها.

وأعربت الوزارة عن أملها من بقية الدول أن تحذو حذو تشيلي وكولومبيا، في مراجعة علاقتها مع دولة الاحتلال التي ترتكب أمام العالم المجازر والإبادة الجماعية، وتنتهك القانون الدولي في قطاع غزة.