شكرا لقرائتكم خبر عن وزير فلسطيني: قطع الاتصالات عن غزة جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الاتصالات الفلسطيني، الدكتور إسحق سدر، إن قطاع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة تمثل جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

أضاف وزير الاتصالات الفلسطيني، في مداخلة عبر زووم، لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر dmc، أن القصف الإسرائيلي أحدث أضرارا بالغة في أبراج الاتصالات ونحن نشكر أشقائنا في جمهورية مصر العربية الذين كانوا دائمين الحرص على إدخال المساعدات وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في غزة، ونطمح لمزيد من الضغط لإدخال الوقود وعدم قطع الاتصالات مرة أخرى".

وتابع الوزير الفلسطيني: "نحن ناشدنا الأخوة في مصر لفتح خدمات التجوال على الشبكات المصرية، لإمكانية التواصل وطلب الإغاثة وأي أمور لها علاقة بإنقاذ الحياة في غزة".

وأشار، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يراعي أي شيء في وضع قيمة لحياة البشر في غزة، كما لا يراعي أي قيم أو أخلاق تحدث عنها العالم، لأنه بمجرد اختفاء الاتصالات اختفت طلبات الاستغاثة وكذلك لعدم نقل صورة الجرائم إلى العالم.