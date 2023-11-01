شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين مجزرة الاحتلال في مخيم جباليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم استمرار أعمال القتل والتدمير والتهجير التي يقترفها الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين التي كان آخرها المجزرة البشعة نتيجة استهداف منطقة الفالوجا بمخيم جباليا للمرة الثانية في خلال 24 ساعة، إضافة إلى القصف الهمجي لمخبز في مدينة غزة ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء، في إطار جرائم الحرب الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف بشكل عشوائي ومتعمد كل أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر.

وحذّرت المنظمة من خطورة استهداف المستشفيات في قطاع غزة سواء بالقصف أو نفاذ الوقود لتشغيل المولدات في المستشفيات القليلة العاملة في قطاع غزة ما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة ويشكل جريمة إبادة جماعية.

العدوان على غزة

جددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي من أجل التحرك العاجل لمنع حدوث كارثة إنسانية من خلال توفير المستلزمات الضرورية لتشغيل المستشفيات المهددة بالإغلاق في قطاع غزة والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه العسكري وضمان إيصال الاحتياجات الأساسية وقوافل الإغاثة العاجلة إلى قطاع غزة.