شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 8 آلاف و 805 فلسطينيين بنيران الاحتلال في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 8805 فلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر لليوم 26 على التوالي.

وقالت في بيان, إن من بين الشهداء 3648 طفلاً و 2290 امرأة، بالإضافة إلى 2000 مفقود لازالوا تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي نصفهم من الأطفال والنساء، لافتةً الانتباه إلى أن من بين ضحايا العدوان 2510 طلاب.

تضرر 200 ألف منزل

من جانبها وثقت وزارة الأشغال الفلسطينية تدمير طائرات الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة 52 مسجداً بشكل كلي و162 بشكل جزئي وتضرر أكثر من 200 ألف منزل بشكل جزئي منها 35 ألف منزل بشكل كلي، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية من شبكات كهرباء وصرف صحي.