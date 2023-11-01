شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى مصر يستقبل نظيره القطري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلي، في مكتبه بالسفارة اليوم، سفير دولة قطر لدى مصر طارق بن علي الأنصاري.

وخلال الاستقال هنأ السفير نقلي، نظيره القطري بمناسبة تعيينه سفيراً لبلده لدى مصر، متمنياً له التوفيق والنجاح.

كما جرى تبادل الأحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

السفارة في القاهرة

أعلنت سفارة المملكة في القاهرة في وقت سابق عن عقد لقاء أسبوعي للمواطين السعوديين المقيمين والزائرين لمصر مع سفير المملكة.

وبينت السفارة أن اللقاء يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الواحدة ظهرًا بمقر السفارة