شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الجامعة العربية يستنكر مذابح الاحتلال: بضوء أخضر من قوى عالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط, بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا شمال شرق قطاع غزة، الذي أسفر عن سقوط ما يزيد عن 400 فلسطيني ما بين شهيد وجريح.

وقال أبو الغيط في بيان له اليوم، إن الجريمة تُضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ولا يُمكن لضمير العالم أن يظل صامتاً حيالها، مستنكراً المذابح اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بضوء أخضر من قوى عالمية ترفض وقف إطلاق النار.

المساعدات الإنسانية

جدد الأمين العام للجامعة العربية، الدعوة لوقف فوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة، موضحاً أن أهل القطاع يتعرضون لخطر الموت بالقصف أو بالتجويع والحصار، وأن دخول المساعدات الإنسانية إليهم بشكلٍ فوري يظل مسؤولية عالمية وأممية.