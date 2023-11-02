شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الإماراتي" يبقي سعر الفائدة عند 5.40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر بنك الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%، وذلك إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الذي عُقد اليوم.



كما قرر البنك - وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) - الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من البنك من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.