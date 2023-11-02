اخبار الخليج

"المركزي الإماراتي" يبقي سعر الفائدة عند 5.40%

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الإماراتي" يبقي سعر الفائدة عند 5.40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر بنك الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%، وذلك إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الذي عُقد اليوم.


كما قرر البنك - وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) - الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من البنك من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements