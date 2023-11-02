شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: لن ننشر قوات حفظ سلام أمريكية في غزة مستقبلًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لن تنشر قوات حفظ سلام أمريكية على الأرض في غزة مستقبلًا، بينما تبحث مع حلفائها وضع غزة في مرحلة ما بعد الصراع.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين: "لا توجد خطط أو نوايا لنشر قوات عسكرية أمريكية على الأرض في غزة، سواء الآن أو في المستقبل".

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وأردف كيربي أن الولايات المتحدة لا تعتقد بأن حركة حماس يمكن إشراكها في الحكومة المستقبلية لقطاع غزة حينما تنتهي الحرب.

ومع تأهب المنطقة لأزمة لاجئين محتملة بين سكان قطاع غزة، قال كيربي إن الولايات المتحدة لا تدعم توطينًا دائمًا لسكان غزة خارج القطاع الذي تديره حماس.

وقف أعمال القتال

ومع ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة في الحرب بين إسرائيل وحماس، قال كيربي إن واشنطن لا تعتقد بأن الوقت مناسب الآن لوقف عام لإطلاق النار، لكن من الضروري وقف أعمال القتال لأسباب إنسانية.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 8796 فلسطينيًا في القطاع الساحلي الضيق، منهم 3648 طفلًا، قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر.