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المفوض العام لـ"أونروا": الوكالة ستبقى مع الفلسطينيين فى قطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني، الأربعاء، دعم الهيئة الأممية للفلسطينيين في غزة، قائلا: "ستبقى الأونروا مع اللاجئين الفلسطينيين في غزة".

وأضاف لازاريني، خلال أول زيارة من نوعها يقوم بها للقطاع منذ العداون الإسرائيلي عليه: "لم يسبق لي على الإطلاق أن رأيت وضعا مماثلا لما يحدث في غزة". وتابع: "صدمت بحقيقة أن الجميع هنا يطلبون الطعام والمياه".

وأوضح لازاريني، خلال زيارته التي استغرقت ساعات عدة وشملت مدرسة تؤوي نازحين: "لفتوا انتباهي اليوم إلى النقص الحقيقي في الغذاء والمياه والوقود".

وقال: "الوقود هنا في غزة هو كل شيء، لأنه بدون الوقود لن تعمل المولدات ولا المخابز ولا المستشفيات ولا يمكن ضخ المياه".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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