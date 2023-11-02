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استشهاد 95 فلسطينيا فى غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة خلال الليل

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القاهرة - سامية سيد - جدد الطيران الإسرائيلي قصفه المكثف صباح الخميس، على محيط مستشفى القدس، ومنطقة دوار أبو مازن، وأبراج تل الهوى، في منطقة تل الهوى غرب مدينة غزة.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، شن الطيران الإسرائيلي عشرات الغارات على مخيم جباليا ومدينة الشيخ زايد قرب جباليا، لليوم الثالث، وكذلك الصبرة والزيتون وحي الكرامة وبيت لاهيل.

واستشهد فى الغارات الإسرائيلية الليلية أكثر من 95 فلسطينياً.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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