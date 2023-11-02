شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 95 فلسطينيا فى غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة خلال الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد الطيران الإسرائيلي قصفه المكثف صباح الخميس، على محيط مستشفى القدس، ومنطقة دوار أبو مازن، وأبراج تل الهوى، في منطقة تل الهوى غرب مدينة غزة. وبحسب موقع الشرق الإخبارى، شن الطيران الإسرائيلي عشرات الغارات على مخيم جباليا ومدينة الشيخ زايد قرب جباليا، لليوم الثالث، وكذلك الصبرة والزيتون وحي الكرامة وبيت لاهيل. واستشهد فى الغارات الإسرائيلية الليلية أكثر من 95 فلسطينياً.

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