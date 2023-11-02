شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلى المُستمر على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، الأربعاء، جراء العدوان الإسرائيلي المُستمر على قطاع غزة. وأفادت مصادر بالقطاع بوصول عشرات الشهداء والإصابات لمُستشفيات الشمال، إثر استهداف طائرات الاحتلال الحربية لمنزل في شارع "الهوجا" بمخيم "جباليا" الواقع شمال الضفة الغربية.

وشنت طائرات الاحتلال - أيضًا - عدة غارات على حي "الكرامة" شمال غرب مدينة غزة، كما قصفت مُحيط مُستشفى "القدس" غرب مدينة غزة.

وأصيب عدد من عناصر الدفاع المدني بقصف إسرائيلي استهدف شارع النصر في غزة، كما استهدفت آلة الحرب الإسرائيلية، حي "تل الهوا" جنوب غرب مدينة غزة، بقصف مكثف وعنيف من الطائرات الحربية والدبابات.

وقالت المصادر إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت بعشرات الصواريخ "تل الهوا" بشكل عنيف، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال عشرات القذائف؛ ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.

وأشارت المصادر إلى أن سيارات الإسعاف تعجز عن الوصول إلى المكان جراء القصف الإسرائيلي المتواصل؛ ما ينذر باستشهاد أعداد أكبر من المواطنين الجرحى، ومن تحت الأنقاض.

يُشار إلى أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي ارتفع - حسب آخر تحديث - إلى 8805 بينهم 3650 طفلا، و2252 امرأة.